Ярослава Магучих взяла бронзу чемпионата мира по прыжкам в высоту в Токио

Юлия Левченко заняла пятое место.

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили на чемпионате мира-2025 в прыжках в высоту. Магучих заняла призовое третье место, а Юлия Левченко стала пятой. Об этом пишет Суспільне.

Украинки прошли квалификацию без неудачных попыток: Магучих с первого прыжка в 1.92 м вышла в финал, а Левченко выполнила три прыжка и также взяла с первой попытки планку в 1.92 м.

В финал ЧМ-2025 в женских прыжках в высоту отобрались 16 легкоатлеток. Отбор преодолели 11 спортсменок, которые взяли планку в 1.92 м. Еще пятерых добрали благодаря лучшим результатам на предыдущей высоте 1.88 м.

Видео дня

Ярослава Магучих начала финал с планки в 1.93 м, которую покорила с первой попытки. Левченко также взяла высоту с первого прыжка. В секторе остались 11 легкоатлеток на следующую планку.

Далее Магучих преодолела высоту в 1.97 м - снова с первой попытки, а Левченко - со второй.

На высоте в 2.00 м в секторе остались шесть легкоатлеток: украинки Магучих и Левченко, австралийки Олислагерс и Паттерсон, а также сербка Ангелина Топич и полька Мария Жодзик. На тот момент в Токио усилился дождь, который начался во время соревнований.

Ярослава и Юлия не взяли планку с первой попытки, после чего на второй попытке Жодзик соревнования приостановили из-за ливня. Пауза в соревнованиях длилась около 30 минут и после этого финал продолжился. Магучих перенесла свои две попытки на 2.02 м, зато Левченко завершила выступления на ЧМ, не взяв высоту в 2.00 в трех попытках.

Однако финал во второй раз остановили из-за дождя, который усилился после возобновления соревнований. После паузы на 25 минут, прыжки в высоту снова возобновили. В секторе остались три легкоатлетки: Олислагерс без промахов, а также Магучих и Жодзик - с одной.

Ярослава не смогла покорить планку в 2.02 м за две попытки и добыла "бронзу", разделив ее с Топич по количеству попыток.

Дебютную победу в женских прыжках в высоту в карьере одержала Олислагерс, которая одолела Жодзик из-за меньшего количества попыток.

Ярослава Магучих - последние новости

Напомним, что ранее Ярослава Магучих рассказала об изменении в технике своих прыжков. По ее словам, она пытается усовершенствовать их, чтобы прыгать еще выше. Магучих уточнила, что они с тренером решили уменьшить дугу перед прыжком. Это, по ее словам, дает ей возможность ускорить разбег.

Вас также могут заинтересовать новости: