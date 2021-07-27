Триатлонистка с Бермудских островов вошла в историю.

Бермудские острова стали страной с самым маленьким населением, выигравшей золотую награду летних Олимпиад за все время их проведения.

33-летняя триатлонистка Флора Даффи принесла Бермудам первую в истории этой страны олимпийскую золотую медаль.

Благодаря успеху Даффи Бермудские Острова стали страной с наименьшим населением, которая когда-либо получала "золото" на летних Играх. Население Бермуд составляет 62 278 человек.

Бермудские острова побили рекорд островного государства в Карибском море Гренады (109 000 человек). Ее легкоатлет Кирани Джеймс стал чемпионом Лондона-2012 в беге на 400 метров.

А на зимних Играх рекорд принадлежит Лихтенштейну (38 128 человек). Горнолыжница из этой маленькой страны Анни Венцель завоевала два "золота" на Играх-1980 в американском городке Лейк-Плэсиде.

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Автор: Артем Будрин