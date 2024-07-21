Решение было обусловлено желанием сделать медали уникальными.

На этих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже, каждая медаль украшена куском железа с Эйфелевой башни.

Как пишет Bild, дизайн медалей разработал ювелирным домом Chaumet, входящим в группу компаний LVMH. Каждая из 987 медалей украшена шестиугольным куском металла с Эйфелевой башни. С железа удалили коричневую краску, возвратив ему первоначальный цвет. Заклепки, обрамляющие металл, также напоминают аналогичные элементы башни.

Как объяснил глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге, это решение было обусловлено желанием сделать медали уникальными и неповторимыми.

Олимпиада в Париже

Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа.

На днях стало известно, что в летней Олимпиаде во Франции примут участие 15 спортсменов из РФ и 16 - из Беларуси. Относительно участия спортсменов из этих стран в летней Олимпиаде велись длительные дебаты. В конце 2023 года МОК решил допустить к участию атлетов из РФ и Беларуси только в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и другой национальной атрибутики. Они также должны соблюдать антидопинговые правила.

А вчера стало известно, что накануне открытия Олимпийских игр, местные власти резко усилили борьбу с "нежелательными элементами".

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