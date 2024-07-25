Впервые в истории Франции будут применены камеры с искусственным интеллектом для сканирования толпы.

Впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе, а вдоль берегов реки Сена в центре Парижа.

Организаторы предприняли масштабные и беспрецедентные меры безопасности как во время открытия, так и на протяжении всех Игр, пишет Голос Америки. Церемонию открытия будут охранять 45 тыс. полицейских и других представителей служб безопасности, более 10 тыс. военных и около 20 тыс. работников частных компаний. Мероприятия безопасности будут действовать вдоль более 6 км берегов Сены. Около 300 тыс. зрителей будут находиться на этой территории.

Вдоль всего маршрута церемонии открытия на высоких точках будут снайперы. Речное движение будет прекращено, а речные шлагбаумы и специальные сетки при необходимости могут быть использованы для перекрытия устья.

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Также привлечены катера военно-морских сил и водолазы с гидролокаторами.

Еще с прошлой недели доступ к центру Парижа и Сены ограничили, а в зону контроля пропускают только людей, которые там живут, включая тех, кто забронировал там отель.

Вокруг Парижа введут бесполетную зону размером 150 км, которая будет установлена за час до начала церемонии. Защите от потенциального воздушного вмешательства, включая применение беспилотников, было уделено большое внимание. Военные отвечают за борьбу с несанкционированными беспилотниками, используя самые совершенные технологии РЭБ.

В то же время дроны будут отслеживать любые подозрительные действия с воздуха. Также впервые в истории Франции будут применены камеры с искусственным интеллектом для сканирования толпы - технология, которую считают контроверсионной.

Кроме того, в рамках подготовки к Олимпийским играм французские власти проверили более миллиона человек, включая спортсменов, тренеров, журналистов, волонтеров, охранников и даже местных жителей вблизи мест проведения мероприятий.

Из проверенных лиц 4360 получили отказ в доступе к Играм. По данным СМИ, несколько дней назад французская полиция арестовала россиянина 1984 года рождения, имя которого не называется, по подозрению в "организации мероприятий, которые могут привести к дестабилизации во время Олимпийских игр". "Мы убеждены, что он собирался организовать операции по дестабилизации, вмешательству, шпионажу", - сказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманан. Полиция нашла в его доме документы, представляющие "дипломатический интерес", а самого мужчину подозревают в работе на ФСБ РФ.

Россияне и Олимпиада-2024

Большинству спортсменов из РФ отказали в участии в Олимпийских играх в Париже из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Только 15 россиян смогут соревноваться под нейтральным флагом.

Французские власти отклонили "большое количество" заявок от россиян на аккредитацию на Игры в качестве журналистов из-за подозрений, что они на самом деле были шпионами. Также многим гражданам РФ отказали в регистрации и допуске к Олимпиаде в качестве волонтеров.

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