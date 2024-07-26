Заявление о краже уже передано в прокуратуру Лиона.

Полузащитника сборной Аргентины по футболу Тьяго Альмаду обокрали во время тренировки перед матчем с командой Марокко.

Из раздевалки пропали часы и кольца, принадлежащие футболисту, общей стоимостью 50 тыс. евро. О краже сказал тренер олимпийской команды Хавьер Маскерано, пишет BFM TV. По словам тренера, воры пробрались на стадион во время тренировки команды и забрали у футболиста все ценные вещи.

Заявление о краже было передано в прокуратуру Лиона, где подтвердили его получение.

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Эта кража подчеркнула проблемы с безопасностью на Олимпийских играх-2024 во Франции, что вызывает дополнительное беспокойство.

Другие новости вокруг Олимпиады-2024

Сегодня стало известно, что одного из величайших футболистов в истории бразильца Зико ограбили на полмиллиона долларов во время Олимпиады в Париже. Известного тренера отвлекли и в это время стащили чемодан, в котором были бриллианты, часы Rolex, колье и наличные.

Впервые в истории летних Олимпийских игр церемония открытия пройдет не на стадионе, а вдоль берегов реки Сена в центре Парижа.

Организаторы предприняли масштабные и беспрецедентные меры безопасности как во время открытия, так и на протяжении всех Игр. Церемонию открытия будут охранять 45 тыс. полицейских, более 10 тыс. военных и около 20 тыс. работников частных компаний.

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