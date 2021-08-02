Сергей Кулиш в финале входил в тройку лучших, но выстрелил в чужую мишень.

Украинец Сергей Кулиш претендовал на медаль в стрельбе из винтовки с трех положений на дистанции 50 метров, но упустил шанс из-за собственной ошибки.

В квалификации украинец набрал 1178 очков и занял 6-е место, попав в восьмерку лучших.

По ходу финала Кулиш поднимался на второе место, а перед решающим этапом финала - стрельбой стоя - занимал четвертое место. Затем украинец поднялся на третью позицию, но допустил досадную ошибку - выстрелил не в свою мишень.

Из-за этого Кулиш был оштрафован, в результате чего опустился на восьмое место. Спасти ситуацию в оставшихся выстрелах уже не удалось - украинец выбыл из финала, став восьмым.

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Добавим, что еще один украинец Олег Царьков в этой дисциплине не вышел в финал.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 Кулиш завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу.

Автор: Антон Дударь