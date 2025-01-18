Даниил Медведев несколько раз сильно ударил ракеткой по сетке и повредил на ней камеру.

Двукратный финалист теннисного Australian Open Даниил Медведев был оштрафован на крупную сумму за ряд нарушений во время нынешнего короткого выступления на кортах Австралии. Об этом сообщает Ubitennis.net.

Отмечается, что пятый номер мирового рейтинга, который имеет российский паспорт и выступает под нейтральным флагом, был обвинен в нарушениях во время обоих своих матчей на нынешнем турнире.

Так, в первом раунде Медведев во время матча против Касидита Самреджа из Таиланда несколько раз сильно ударил ракеткой по сетке и повредил на ней камеру, а также сломал саму ракетку.

Во время второго поединка против американца Тьена Медведев бросил ракетку в сторону рекламных щитов и спорил с судьей, а после матча не явился на обязательную пресс-конференцию.

В итоге общий штраф "нейтрального" теннисиста составил 76 000 долларов.

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