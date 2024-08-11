Олимпиада-2024, что проходила в Париже, подходит к завершению. Это были ХХХIII летние Олимпийские игры, в которых приняли участие 206 олимпийских национальных сборных. Украину представляли 140 атлетов в 23 видах спорта. Рассказываем, сколько медалей завоевала Украина на Олимпийских играх-2024.
Олимпиада 2024 - медальный зачет и сколько медалей взяла Украина
Украинские спортсмены на Олимпиаде в Париже завоевали 12 медалей: 3 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы". Три золотые медали - это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.
Золотые медали Украине принесли:
- Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова (фехтование на саблях, командная сабля);
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту);
- Александр Хижняк (бокс, категория в весе до 80 кг).
Серебрянные медали:
- Сергей Кулиш (пулевая стрельба, стрельба из винтовки из трех положений на расстоянии 50 метров);
- Илья Ковтун (спортивная гимнастика, параллельные брусья);
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, категория в весе до 67 кг);
- Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (гребля на каноэ-двойке на 500 метров)
- Ирина Коляденко (вольная борьба, категория в весе до 62 кг).
Бронзовые медали:
- Ольга Харлан (фехтование на саблях, индивидуальная сабля);
- Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту)
- Михаил Кохан (легкая атлетика, метание молота)
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, категория в весе до 87 кг).
В общем медальном зачете Украина на Олимпийских играх-2024 на 20 месте.
Китай взял больше всего золотых медалей - 39, а больше всего медалей в общем у США - 122.
Призовые выплаты от Украины для украинцев-медалистов Олимпиады будут такие:
- за золотую медаль - $125 тыс;
- за серебрянную - $100 тыс.;
- за бронзовую - $80 тыс.
По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио выплаты за серебро и бронзу выросли - до этого они были $80 тыс. и $55 тыс. соответственно.