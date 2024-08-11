Олимпийские игры-2024 проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада-2024, что проходила в Париже, подходит к завершению. Это были ХХХIII летние Олимпийские игры, в которых приняли участие 206 олимпийских национальных сборных. Украину представляли 140 атлетов в 23 видах спорта. Рассказываем, сколько медалей завоевала Украина на Олимпийских играх-2024.

Олимпиада 2024 - медальный зачет и сколько медалей взяла Украина

Украинские спортсмены на Олимпиаде в Париже завоевали 12 медалей: 3 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы". Три золотые медали - это лучший результат за 12 лет на уровне Олимпийских игр.

Золотые медали Украине принесли:

Видео дня

Серебрянные медали:

Бронзовые медали:

В общем медальном зачете Украина на Олимпийских играх-2024 на 20 месте.

Китай взял больше всего золотых медалей - 39, а больше всего медалей в общем у США - 122.

Призовые выплаты от Украины для украинцев-медалистов Олимпиады будут такие:

за золотую медаль - $125 тыс;

за серебрянную - $100 тыс.;

за бронзовую - $80 тыс.

По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио выплаты за серебро и бронзу выросли - до этого они были $80 тыс. и $55 тыс. соответственно.

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