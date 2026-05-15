IBF выдвинула Усику ультиматум перед боем с Верхувеном

Международная боксерская федерация (IBF) предоставила Александру Усику специальное разрешение на проведение боя против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена, однако одновременно установила жесткие условия по сохранению чемпионского титула в супертяжелом весе.
Как говорится в пресс-релизе IBF, организация фактически поставила украинского чемпиона в рамки "титульного риска".
В случае поражения Усика его пояс IBF будет немедленно объявлен вакантным. Поскольку Верхувен не входит в рейтинг федерации, титул не перейдет к нему, а останется без владельца.
В случае победы украинца IBF разрешит так называемую ротационную систему защит: сначала Усик должен провести обязательные защиты по линиям WBC и WBA, и только после этого – защиту титула IBF, ориентировочно через 180 дней.
Другие пояса также под угрозой
Ситуация осложняется тем, что другие организации также санкционировали поединок как титульный. В случае сенсационной победы Верхувена он может получить пояса WBC и The Ring.
В то же время титулы WBA и IBF в таком сценарии станут вакантными из-за отсутствия у соперника официального рейтинга.
После возвращения к обязательным защитам Усика могут ждать сложные соперники. По линии WBC обязательным претендентом называют Агиту Кабаела, а среди возможных оппонентов WBA фигурируют Мурат Гассиев и Мозес Итаума.
Усик – Верхувен: бой у пирамид Гизы
Поединок Усик – Верхувен состоится 23 мая у подножия пирамид Гизы в Египте. Выход боксеров на ринг ожидается не ранее 23:45 по киевскому времени.
Для Усика это первый бой после победы над Даниэлем Дюбуа, которая принесла ему статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
39-летний Усик – один из самых успешных боксеров современности. Он был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и дважды становился абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе. На профессиональном уровне украинец провел 24 боя и выиграл все.
Его соперник – 37-летний Рико Верхувен – считается одним из сильнейших кикбоксеров в истории. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в Glory и имеет 66 побед в 76 поединках.
Букмекерские конторы опубликовали первые коэффициенты на бой. Фаворитом считается Усик – на его победу дают 1,045. На победу Верхувена коэффициент составляет 8,20.