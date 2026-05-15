IBF выдвинула Усику ультиматум перед боем с Верхувеном

IBF установила жесткие условия: в случае поражения украинец может лишиться титула, а в случае победы – проведет серию обязательных защит по другим версиям.

Международная боксерская федерация (IBF) предоставила Александру Усику специальное разрешение на проведение боя против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена, однако одновременно установила жесткие условия по сохранению чемпионского титула в супертяжелом весе.

Как говорится в пресс-релизе IBF, организация фактически поставила украинского чемпиона в рамки "титульного риска".

В случае поражения Усика его пояс IBF будет немедленно объявлен вакантным. Поскольку Верхувен не входит в рейтинг федерации, титул не перейдет к нему, а останется без владельца.

В случае победы украинца IBF разрешит так называемую ротационную систему защит: сначала Усик должен провести обязательные защиты по линиям WBC и WBA, и только после этого – защиту титула IBF, ориентировочно через 180 дней.

Другие пояса также под угрозой

Ситуация осложняется тем, что другие организации также санкционировали поединок как титульный. В случае сенсационной победы Верхувена он может получить пояса WBC и The Ring.

В то же время титулы WBA и IBF в таком сценарии станут вакантными из-за отсутствия у соперника официального рейтинга.

После возвращения к обязательным защитам Усика могут ждать сложные соперники. По линии WBC обязательным претендентом называют Агиту Кабаела, а среди возможных оппонентов WBA фигурируют Мурат Гассиев и Мозес Итаума.

Усик – Верхувен: бой у пирамид Гизы

Поединок Усик – Верхувен состоится 23 мая у подножия пирамид Гизы в Египте. Выход боксеров на ринг ожидается не ранее 23:45 по киевскому времени.

Для Усика это первый бой после победы над Даниэлем Дюбуа, которая принесла ему статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

39-летний Усик – один из самых успешных боксеров современности. Он был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и дважды становился абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе. На профессиональном уровне украинец провел 24 боя и выиграл все.

Его соперник – 37-летний Рико Верхувен – считается одним из сильнейших кикбоксеров в истории. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в Glory и имеет 66 побед в 76 поединках.

Букмекерские конторы опубликовали первые коэффициенты на бой. Фаворитом считается Усик – на его победу дают 1,045. На победу Верхувена коэффициент составляет 8,20.

