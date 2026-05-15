Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм официально признан первым миллиардером-спортсменом Великобритании. Это произошло после того, как он и его жена леди Виктория удвоили свой капитал за последний год, сообщает The Independent.

Теперь, по данным Sunday Times Rich List, знаменитая пара имеет совместное состояние в $1,505 миллиарда. Это колоссальный скачок по сравнению с оцениваемым состоянием в $635 миллионов, которое они имели в списке на 2025 год.

Финансовый взлет семьи связывают с успешными инвестициями Бекхэма в США, в частности благодаря подписанию Лионеля Месси в клуб Inter Miami. Свою долю в капитал добавила и леди Виктория – доходы ее одноименной модной линии превысили $127 миллионов.

Однако большие деньги совпали по времени с серьезным расколом в семье. Как сообщают СМИ, это раскрытие состояния богачей происходит на фоне вражды пары с их старшим сыном Бруклином.

Парень публично высказал все, что думает о родителях. В январе он опубликовал пространный пост в соцсетях, где обвинил их в том, что они "бесконечно пытаются разрушить его отношения еще до свадьбы, и это не прекращается".

Также он заявил, что семья "оскорбила" его жену Николу Пелтц Бекхэм, которая является дочерью миллиардера Нельсона Пелтца.

Помимо Бекхэмов, свежий рейтинг богачей принес немало других сюрпризов. Например, рок-звезды Oasis Лиам и Ноэль Галлахер стали новичками списка благодаря аншлаговому туру, заработав $476 миллионов. Правда, не обошлось без скандала из-за роста цен на билеты с $188 до $451.

Среди других известных имен в списке оказались король Чарльз III ($864 миллиона) и писательница Дж. К. Роулинг.

