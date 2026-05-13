Легенда 'Реала' покупает свой первый клуб, в котором начинал карьеру, – The Independent

Бывший защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос находится на грани приобретения клуба своего детства – "Севильи" – совместно с инвестиционной группой Five Eleven Capital, сообщает The Independent.

Согласно информации издания El País, по условиям предложенной сделки стоимость клуба оценивается примерно в 400 миллионов евро. Консорциум получит 80-процентную долю в клубе, причем стоимость одной акции составит 3 500 евро.

Издание отметило, что эта сделка требует одобрения со стороны Ла Лиги и Национального совета по вопросам спорта Испании. Андалузский клуб, который непрерывно выступает в Ла Лиге с сезона 2001-02, в настоящее время ведет борьбу за то, чтобы избежать вылета.

"Несмотря на победу в Лиге Европы в сезоне 2022-23, "Севилья" занимает 13-е место в высшей лиге Испании, опережая зону вылета всего на три очка за три тура до конца чемпионата, что напоминает прошлогодний случай, когда команде едва удалось избежать вылета, заняв 17-е место", – говорится в статье.

Примечательно, что 40-летний Рамос начал свою юношескую карьеру в "Севилье", а в 2005 году перешел в "Реал", где за 16 лет выступлений за клуб завоевал 22 самых престижных трофея.

Рамос был ключевым игроком "Реала", когда клуб выиграл три титула Лиги чемпионов подряд в 2016–2018 годах.

Победитель чемпионата мира 2010 года и двукратный чемпион Европы 2008 и 2012 годов в составе сборной Испании, Рамос вернулся в "Севилью" на один сезон в 2023 году после двух лет в ПСЖ.

Издание сообщило, что Рамос в последний раз выступал за мексиканский клуб Монтеррей, откуда в начале этого года ушел в качестве свободного агента. Он официально не объявлял о завершении карьеры, хотя еще в 2023 году завершил выступления за национальную сборную.

"Рамос сыграл целых 180 матчей за сборную Испании и забил 23 гола за свою страну, что является впечатляющим достижением, учитывая, что большую часть своей международной карьеры он играл на позиции центрального защитника", – отмечается в публикации.

