Легендарный клуб нацелился на вратаря сборной Украины

Украинец хочет получить больше игровой практики, поэтому рассматривает возможность продолжить карьеру в другой команде.

Вратарь сборной Украины по футболу и мадридского "Реала" Андрей Лунин может покинуть клуб во время ближайшего трансферного окна. Основным претендентом на игрока называют легендарную команду из Серии А – итальянский "Ювентус".

Об этом сообщает Sport.ua. Отмечается, что украинец хочет получить больше практики, поэтому рассматривает возможность продолжить свой путь уже в другой команде.

"Главным претендентом на украинца называют "Ювентус". Туринский клуб активно ищет усиление вратарской позиции и считает Лунина кандидатом на роль первого номера", – говорится в материале.

Тренерский штаб итальянского футбольного клуба высоко оценивает уровень Лунина и стабильность его выступлений в Ла Лиге.

В то же время мадридский "Реал" не планирует расставаться с Луниным без выгодного предложения.

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. В Украинской ассоциации футбола сообщили, что Ребров продолжит работу в структуре УАФ.

На днях также стало известно, что черновицкий футбольный клуб "Буковина" возвращается в Премьер-лигу Украины спустя более 30 лет. Последний раз команда выступала в высшем дивизионе Украины еще в сезоне 1993/94.

