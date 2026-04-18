Черновицкая 'Буковина' возвращается в УПЛ спустя более 30 лет

Черновицкая "Буковина" досрочно обеспечила себе выход в украинскую Премьер-лигу (УПЛ) на сезон 2026/27. Это произошло после ничьей "Левого берега" с тернопольской "Нивой" (0:0).
Теперь преимущество "Буковины" над третьим местом составляет 19 очков за шесть туров до конца. Так черновицкая команда гарантировала себе выход в ТОП-2, а значит, и повышение в классе.
Напомним, что "Буковина" в последний раз играла в высшем дивизионе Украины в сезоне 1993/94. После вылета в 1994 году клуб долгое время балансировал между первой и второй лигами.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что планирует принять "окончательное решение" по сборной Украины до конца апреля. Он прокомментировал последствия невыхода украинцев в чемпионат мира и анонсировал решение "в пользу сборной".
Неопределенным остается будущее нынешнего тренерского штаба во главе сборной. Контракт главного тренера национальной сборной Сергея Реброва заканчивается в июне. Сам тренер после того, как Украина не прошла на мировое первенство, анонсировал решающие переговоры с Шевченко относительно своей должности.
Кроме того, Украина улучшила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА после успешного выступления донецкого "Шахтера" в Лиге конференций сезона 2025/26. "Горняки" одержали убедительную победу над АЗ (Алкмар) в первом матче (3:0), а в ответном матче сыграли вничью 2:2.