Шевченко анонсировал 'финальное решение' по сборной Украины на фоне серии поражений

Он отметил, что пройти европейский отбор непросто, но это не снимает ответственности за результат.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко планирует принять "окончательное решение" по сборной Украины до конца апреля. Об этом он заявил во время Конгресса Украинской ассоциации футбола в Ужгороде, сообщает "Суспільне спорт".

Отмечается, что Украина не квалифицировалась на чемпионат мира по итогам мартовского матча полуфинала плей-офф отбора. В нем "сине-желтые" уступили сборной Швеции со счетом 1:3.

Так, на Конгрессе Шевченко прокомментировал последствия невыхода украинцев на мировое первенство и анонсировал решение "в пользу сборной".

"Квалифицироваться через европейский отбор непросто, но это не снимает ответственности за результат. Нужно сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить результат. До конца месяца мы примем окончательное решение в пользу будущего сборной. Нам нужно как можно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы", – сказал он.

Отмечается, что неопределенным остается будущее нынешнего тренерского штаба во главе сборной. Контракт главного тренера национальной сборной Сергея Реброва заканчивается в июне. Сам тренер после того, как Украина не прошла на мировое первенство, анонсировал решающие переговоры с Шевченко относительно своей должности.

