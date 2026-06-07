Матч Дания – Украина экстренно завершили из-за потери сознания одного из игроков

Капитан датчан схватился за грудь и потерял сознание во втором тайме.

Товарищеский матч между сборными Дании и Украины в городе Оденсе завершился досрочно из-за медицинского инцидента с капитаном датской команды Кристианом Эриксеном, сообщает "Чемпион".

После первой половины игры подопечные Андреа Мальдеры уступали скандинавам со счетом 2:1. На голы Патрика Доргу и Йоакима Меле наша команда ответила точным ударом Виктора Цыганкова.

Однако на 67-й минуте встречи футбол отошел на второй план. Капитан хозяев поля неожиданно схватился за грудную клетку и упал на поле, заставив затаить дыхание весь стадион.

Видео дня

Медики отреагировали мгновенно, и вскоре звездного датчанина увезла карета скорой помощи. Учитывая тяжесть ситуации и шоковое состояние игроков обеих команд, главный арбитр решил не продолжать матч и дал финальный свисток, зафиксировавший текущий счет 2:1 в пользу Дании.

Как известно, сейчас спортсмен играет со специальным кардиостимулятором, ведь на Евро-2020 у Эриксена на поле остановилось сердце.

Состояние футболиста оперативно прокомментировал врач сборной Дании.

"Кристиан чувствует себя хорошо и сам покинул поле. Кардиостимулятор сработал именно так, как и должен был. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и нам оперативно удалось с ним пообщаться. Сейчас он пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить, что именно стало причиной инцидента. Мы постоянно находимся на связи с ним и с врачами в больнице. Но Кристиан чувствует себя хорошо, и он попросил меня передать привет всем игрокам и сказать им, что с ним все в порядке", – сообщил он.

Матч в Польше

Ранее УНИАН писал, что украинская сборная одержала уверенную победу со счетом 0:2 в дебютном матче нового главного тренера Андреа Мальдеры. 31 мая во Вроцлаве на стадионе "Тарчинские Арена" сборная Украины уверенно переиграла хозяев поля поляков в товарищеском матче.

Вас также могут заинтересовать новости: