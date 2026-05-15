Свитолина вышла в финал, разгромив третью ракетку мира в Риме

Элина Свитолина продолжает свое победное шествие на престижном турнире в Риме, завоевав путевку в финал в драматичном поединке. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации ( WTA).

В полуфинале, завершившемся после полуночи по киевскому времени, украинка обыграла польскую теннисистку Игу Швёнтек. Поединок длился 2 часа 14 минут и закончился со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу Элины. Украинка отыграла 11 из 16 брейк-пойнтов, в том числе все пять в решающем сете.

В целом для нее это будет шестой финал на турнирах серии 1000 в карьере и третий на грунте. Предыдущие два на этом покрытии были также в Риме, когда она становилась победительницей в 2017 и 2018 годах.

По имеющимся данным, в субботу, 16 мая, Элина встретится с американкой Коко Гофф. Это будет уже третья встреча теннисисток в 2026 году – ранее украинка побеждала Коко на Australian Open и в Дубае.

Ранее УНИАН писал, что теннисистка заявила: матчи против российских спортсменок имеют для нее особое значение во время полномасштабной войны. Она подчеркнула, что воспринимает эти поединки как личную миссию и дополнительную мотивацию для побед и улучшения своего рейтинга. По ее словам, игра против представительниц РФ является также ментальным вызовом из-за давления и символического контекста войны. Свитолина подчеркнула, что каждая такая победа для нее – это способ напомнить миру об Украине.

