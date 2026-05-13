Усик – Верхувен: букмекеры назвали фаворита боя

Букмекеры отдают Усику почти безоговорочное преимущество в бою с Верхувеном за титул WBC.

Поединок за чемпионский титул в супертяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верхувеном состоится 23 мая в Египте. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC. Букмекеры определились с фаворитом противостояния, пишет NV.

39-летний Усик – один из самых успешных боксеров современности. Он был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и дважды становился абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе. На профессиональном уровне украинец провел 24 боя и выиграл все.

Его соперник – 37-летний Рико Верхувен – считается одним из сильнейших кикбоксеров в истории. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона мира в Glory и имеет 66 побед в 76 поединках.

Букмекерские конторы опубликовали первые коэффициенты на бой. Фаворитом считается Усик – на его победу дают 1,045. На победу Верхувена коэффициент составляет 8,20.

Это означает, что шансы голландца на титул оцениваются менее чем в 4%.

Аналитики также прогнозируют, что поединок вряд ли продлится долго – большинство ставок свидетельствует о завершении боя до пятого раунда. Бой пройдет по правилам классического бокса – 12 раундов по 3 минуты.

Как сообщал УНИАН, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял первую позицию в самом престижном рейтинге независимо от весовой категории от журнала The Ring.

В этом рейтинге Усика обогнал японский боксер Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО). Новоиспеченный лидер рейтинга в эти выходные провел успешную защиту всех своих поясов против соотечественника Дзюнто Накатани (32-1, 24 КО). Также в ТОП-5 рейтинга поднялся представитель тяжелого веса Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО), который нокаутировал мексиканца Хильберто Рамиреса (48-1, 30 КО).

