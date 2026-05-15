Президента Федерации дзюдо Киева обвиняют в угрозах детям и попытке не допустить спортсменку к чемпионату, - СМИ

В Киеве набирает обороты скандал вокруг президента Федерации дзюдо Киева, депутата Киевсовета от "Слуги народа" и главы Святошинской РГА Георгия Зантарая. Мать пятерых детей Мария Акимова заявила об угрозах в адрес ее детей, давлении на семью и попытках не допустить ее дочь к Чемпионату Украины по дзюдо, пишет издание Фраза.

Женщина утверждает, что конфликт начался еще в феврале 2026 года в ДЮСШ "Киев Спортивный" после ссоры между ее сыновьями и другим воспитанником школы. По словам Акимовой, причиной стали слухи о ее дочери, которые якобы распространял другой ученик. Несмотря на то, что, как утверждает женщина, физический конфликт первым начал другой мальчик, ответственность администрация школы и тренеры возложили именно на ее детей.

По словам женщины, 1 марта ее детей не допустили к соревнованиям в ДЮСШ "Киев Спортивный" и даже отказали в прохождении взвешивания без объяснения причин.

"У них был турнир первого марта. Нас не допустили. Хотя я написала в группу, что мы будем участвовать. Мы пришли, но нас даже не взвесили, а директор Анатолий Ласкута сказал, что их не допущены к соревнованиям. Не было никакого диалога, и нас они никак не предупредили. Хотя после конфликтной ситуации мы были заявлены на международные соревнования, оттуда нас не исключили. Мы поехали и привезли золотые медали. То есть на те соревнования они нам дали возможность поехать, а с этих – исключили. Я спросила почему, но ответа не получила", – говорит Акимова.

После конфликта семья покинула школу, а дети продолжили тренировки в клубе "Иппон-Киев" при ДЮСШ "Динамо". Дочь Акимовой по результатам выступления на чемпионате Киева заняла первое место в весовой категории до 44 кг и получила право выступить на чемпионате Украины.

Несмотря на это, по словам матери спортсменки, Зарину Акимову пытались отстранить от участия в чемпионате. Ключевую роль в этом она отводит именно Георгию Зантарая.

16 марта, как утверждает Акимова, между ней и президентом Федерации дзюдо Киева состоялся телефонный разговор, во время которого он заявил, что ее дети "будут страдать", а тренеры, которые будут работать с ними, также будут иметь проблемы.

"Я позвонила Георгию Зантарае. Он мне по телефону сказал, что мои дети не имеют права появляться в его зале, и в тех соревнованиях, которые он организует, они не участвуют. Также он сказал, что будет делать все, чтобы мои дети страдали, и новые тренеры, которые нас тренируют, тоже. Он так и сказал. Я считаю, что это угроза. Чемпионат Украины был после 16 марта, и он как раз делал все, чтобы моя дочь не принимала участия", – рассказывает Акимова.

Все это время, по словам Марии Акимовой, ребенок находился в состоянии сильного психологического давления из-за неопределенности относительно участия в главном старте сезона.

По словам Акимовой, в разговоре Зантарая неоднократно подчеркивал свое влияние и должность.

"Он говорил, что он президент федерации Киева, что все соревнования проходят через него. Это все записано. По сравнению с ним я обычная мама, у которой дети занимаются спортом. Он, занимая такую должность, и делать такое с детьми… ну это вообще. Я хочу, чтобы он просто отстал от нас и предоставил детям законное право бороться", – говорит Акимова.

Женщина также заявила, что обратилась с заявлениями в Министерство молодежи и спорта и Департамент молодежи и спорта КГГА и сейчас ожидает официальных ответов.

"Жду ответа, потому что я не знаю, как дальше мои дети будут бороться, когда ставят такие палки в колеса детям. И вообще, законно ли это? Никто не имеет права отнимать у детей право бороться. Я хочу, чтобы его руководство спросило его, какое право он имеет лезть в ДЮСШ", – говорит Акимова.

