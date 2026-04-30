Мудрик получил самое жесткое наказание по допинговому делу

Украинский нападающий лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик получил дисквалификацию на 4 года.

Соответствующее решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA) по делу о допинге, сообщил портал talkSPORT. Отмечается, что это максимальное наказание.

Спортивный арбитражный суд при этом сообщил, что украинский футболист уже подал апелляцию на решение FA.

Дата слушания пока не назначена, но стороны уже обменялись письменными заявлениями.

Как отметил Футбол24, если апелляцию украинского футболиста не удовлетворят, то он сможет вернуться в игру только в конце 2028 года. В январе 2029 года футболисту исполнится 28 лет.

Летом 2025 года FA подтвердила, что футболиста обвинили в нарушении антидопинговых правил. В его организме во время игр за сборную Украины были выявлены следы запрещенного вещества. С декабря 2024 года футболист не выходил на поле.

Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за 70 млн евро без учета бонусов. Всего за лондонскую команду украинец успел сыграть 73 матча, забить 10 голов и отдать 11 голевых передач.

24 января новоназначенный главный тренер "Челси" Лиам Росеньор заявил, что не разговаривал с дисквалифицированным нападающим "Челси" Михаилом Мудриком, однако намерен сделать это только тогда, когда почувствует, что может оказать "положительное влияние" на украинца.

"Он замечательный игрок. Он пережил очень тяжелый период, и когда наступит подходящий момент для меня, для него и для клуба, я обязательно поговорю с ним", - сказал тогда Росеньор.

Вас также могут заинтересовать новости: