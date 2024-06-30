Защитник горняков уходит из клуба на правах свободного агента.

Центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий покидает состав действующих чемпионов Украины по футболу. Об этом он сообщил в Instagram.

В своем посте Ракицкий трогательно поблагодарил свой уже бывший клуб.

"С 12-ти лет и до сегодняшнего дня я отдавал и оставлял свое сердце, себя, донецкому Шахтеру, как на футбольной арене, так и за пределами зеленого поля. Спасибо, президент за все, что вы делали для нас. За то, что дали шанс наслаждаться карьерой, в лучших условиях, на лучшем стадионе. За то, что поверили в меня. Я отдавал всего себя за родной клуб. Спасибо, Шахтер! Спасибо, мой украинский Донецк!" - написал игрок. Видео дня

Он пожелал "Шахтеру" "золотых кубков и побед".

"Молодежь Шахтера, никогда не сдавайтесь, будьте лучшими, прогрессируйте и прославляйте наш родной донецкий Шахтер по всему миру. Я верю в вас. Я буду всегда болеть за вас. И у меня навсегда оранжево-черное сердце. Я покидаю Шахтер. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", - резюмировал Ракицкий.

Возвращение Ярослава Ракицкого в "Шахтер"

В январе 2023 года стало известно, что Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий Шахтер. На тот момент 33-летний игрок на правах свободного агента присоединился к "горнякам", подписав конткракт до конца сезона.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий покинул российский "Зенит". Летом он стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".

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