Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".

Об этом турецкая команда сообщила у себя на официальном сайте.

Ракицкий подписал контракт на один сезон с опцией продления еще на один. Добавим, что Ярослав был близок к возвращению в "Шахтер", но сделка сорвалась в последний момент.

32-летний защитник выступал за питерский "Зенит" с 2019 по 2022 год. После 24 февраля он покинул российский клуб.

Ранее "Шахтер" провернул первый трансфер под руководством нового тренера.

Ярослав Ракицкий: карьера и достижения