Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор".
Об этом турецкая команда сообщила у себя на официальном сайте.
Ракицкий подписал контракт на один сезон с опцией продления еще на один. Добавим, что Ярослав был близок к возвращению в "Шахтер", но сделка сорвалась в последний момент.
32-летний защитник выступал за питерский "Зенит" с 2019 по 2022 год. После 24 февраля он покинул российский клуб.
Ранее "Шахтер" провернул первый трансфер под руководством нового тренера.
Ярослав Ракицкий: карьера и достижения
- Ракицкий является воспитанником "Шахтера". В составе "горняков" защитник сыграл 325 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач.
- С "Шахтером" Ярослав восемь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
- В январе 2019 года футболист перебрался в российский "Зенит". После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.
- В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.
- За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 гола.