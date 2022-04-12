Ярослав Ракицкий снова сыграет в футболке "горняков".

Бывший футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий, который разорвал контракт с российским клубом после начала войны в Украине, присоединился к донецкому "Шахтеру".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Ярослав Ракицкий сыграет за "горняков" в благотворительных матчах в поддержку Украины.

Ожидается, что свой первый матч после возвращения Ракицкий сможет сыграть за "горняков" уже 14 апреля. На этот день запланирован боаготворительный матч "Лехия" - "Шахтер".

Отмечается, что об официальном сотрудничестве пока речь не идет.

Добавим, что Ярослав Ракицкий после ухода из российского "Зенита" поддерживал форму с харьковским "Металлистом" в Турции. Он даже принял участие в товарищеском матче харьковчан против турецкого "Истамбула".

Ярослав Ракицкий: переход в "Зенит" и завершение карьеры в сборной

Ярослав Ракицкий перешел в российский клуб в январе 2019 года из "Шахтера".

После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины от Андрея Шевченко.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной.

Всего в "сине-желтой" футболке Ракицкий сыграл 54 матча и забил 4 гола.

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