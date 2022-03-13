Ярослав назвал вещи своими именами.

Бывший защитник сборной Украины, "Шахтера" и "Зенита" Ярослав Ракицкий выступил против агрессии России.

32-летний футболист сделал пост в Іnstagram.

"Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей матери, к своим детям, к своей семье.

Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину. Гибнут мирные украинцы от российских солдат. Нас не надо освобождать. Оставьте нас и нашу Украину.

Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правды.

Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине", – написал Ракицкий и добавил фото.

Напомним, что после начала войны Ярослав расторг контракт с питерским "Зенитом".

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