Последним клубом Ярослава был турецкий "Адана Демирспор".

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании центрального защитника Ярослава Ракицкого.

33-летний игрок на правах свободного агента присоединился к "горнякам". Он подписал контракт с "Шахтером" до конца текущего сезона.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ракицкий покинул "Зенит". Ярослав летом стал игроком турецкого клуба "Адана Демирспор". В декабре 2022 года он расторг контракт с "Адана Демирспор".

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Ярослав Ракицкий: карьера и достижения

Ракицкий является воспитанником "Шахтера". В составе "горняков" защитник сыграл 325 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач.

С "Шахтером" Ярослав восемь раз становился чемпионом Украины и по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В январе 2019 года футболист перебрался в российский "Зенит". После этого он перестал получать вызовы в сборную Украины.

В ноябре 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Позже футболист заявил, что он "лишний" в сборной. За сборную Украины Ракицкий сыграл 54 матча и забил 5 голов.

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