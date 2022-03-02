Ярослав Ракицкий покинул Россию.

Экс-игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий покинул российский клуб "Зенит".

Об этом официально сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Контракт Ракицкого с "Зенитом" был расторгнут по просьбе Ярослава в связи с тяжелой семейной ситуацией. По крайней мере такую формулировку российская команда озвучила на своем сайте.

Отметим, что в день преступного вторжения России в Украину, Ракицкий написал у себя в Instagram:

"Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!".

Позже Ярослав распространил среди своих читателей видео украинского певца Монатика с призывом прекратить войну.

32-летний Ракицкий стал игроком "Зенита" в январе 2019 года после трансфера из "Шахтера" за десять миллионов евро.

Добавим, что Андрей Воронин после начала войны сразу расторг контракт с московским "Динамо", где он работал помощником главного тренера.

Вас также могут заинтересовать новости: