'Я был на их месте': Усик назвал официальную причину отказа от чемпионских титулов

Боксер рассказал, что для него сейчас это важнее, чем пояса.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, боксер Александр Усик в интервью FightHype рассказал , почему решил освободить свои чемпионские пояса.

По словам боксера, он по-прежнему продолжает тренироваться и следовать своему карьерному плану, поэтому пояса ему уже не нужны.

"Я продолжаю тренироваться. Я продолжаю строить свой карьерный план. Я освободил свои пояса, потому что за этот период трижды был абсолютным чемпионом мира. Теперь у нас есть новые молодые ребята, которые стояли в очереди и ждали поясов. Я был на их месте и тоже ждал. Я всё понимаю. Зачем мне держать все пояса? Я освободил их, чтобы супертяжелый вес начал развиваться. Я тоже жду и смотрю, что будет происходить. У меня самого остался последний танец", – сказал Усик.

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Боксер добавил, что будет внимательно следить за тем, как будет развиваться борьба за титулы в супертяжелом весе теперь, когда пояса свободны.

"Последний танец" Усика – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов, которыми владел в супертяжелом весе. Соответствующее заявление боксер опубликовал в соцсетях, отметив, что это решение не означает завершение его спортивной карьеры – впереди у него еще один, заключительный бой.

Также Усик и бывший чемпион мира Уайлдер ведут переговоры о прощальном бою украинца, который может состояться в США. По информации директора команды Усика Сергея Лапина, именно американец является главным кандидатом на роль соперника. Стороны ведут переговоры с Zuffa Boxing, однако окончательных договоренностей пока нет.

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