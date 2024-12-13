Украину обошли Кипр, Швеция и Венгрия.

В таблице коэффициентов УЕФА по итогам очередной еврокубковой недели Украина опустилась на 24-ю строчку с 21-й. Оба представителя Украины в еврокубках - "Шахтер" и "Динамо" - проиграли свои матчи шестого тура.

У Украины осталось 22,200 балла, ее опередили Кипр, Швеция и Венгрия, которые набрали 23,975, 23,750 и 22,500 балла соответственно.

Тройка лидеров в таблице такова: Англия с 99,374 балла, Италия с 87,465 балла и Испания с 81,989 балла.

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В январе в рамках группового турнира 2024-2025 годов Украина еще сыграет четыре последних матча. "Шахтер" 22 января сойдется на поле с французским "Брестом", 29 января - с немецкой "Боруссией". "Динамо" 21 января сразится с турецким "Галатасараем", 30 января - с латвийским клубом RFS.

Как сыграла Украина последние матчи на европейской арене

12 декабря киевское "Динамо" проиграло на выезде испанскому клубу "Реал Сосьедад" в шестом туре основного раунда Лиги Европы со счетом 3:0. Киевляне за два тура до окончания основного раунда потеряли шансы выйти в плей-офф.

11 декабря донецкий футбольный клуб "Шахтер" проиграл мюнхенской "Баварии" в шестом туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу.

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