Моуринью возвращается в мадридский 'Реал': на какой срок заключен контракт

Известный португальский специалист Жозе Моуриньо вновь возглавит испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид). Он подпишет с "сливочными" двухлетний контракт.

Новый контракт Моуриньо с "Реалом" будет действовать до лета 2028 года, пишет Sky News. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на год.

Ожидается, что объявление о возвращении Моуриньо на пост главного тренера "Реала" состоится в воскресенье после финального матча команды против клуба "Атлетик" (Бильбао).

Президент мадридского клуба Флорентино Перес является большим поклонником Моуриньо со времени первого периода работы португальца на тренерском мостике "Реала" в 2010-2013 годах. С тех пор они оба поддерживали тесные отношения. В настоящее время Моуриньо является главным тренером футбольного клуба "Бенфика" (Лиссабон).

Моуриньо в 2012 году выиграл с "Реалом" чемпионат Испании.

Португалец станет преемником нынешнего главного тренера мадридцев Альваро Арбелоа, который возглавил "Сливочных" после увольнения Хаби Алонсо.

Что еще известно о "Реале" и Моуриньо

Как известно, Моуриньо в своей карьере возглавлял такие клубы, как "Порту", "Челси", "Интер", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Рома" и другие клубы.

В этом году "Реал" вылетел из Лиги чемпионов УЕФА на стадии четвертьфинала после поражения от мюнхенской "Баварии".

Также "Реал" в этом сезоне уступил борьбу за чемпионство в Ла Лиге своему ярому сопернику, клубу "Барселона".

