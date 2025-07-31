Игра прошла в Белграде на поле "Стадиона Партизана".

Состоялся ответный матч квалификации Лиги конференций, в котором встретились сербский "Партизан" и украинская "Александрия". В поединке украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 4:0. Домашнюю игру "Александрия" также проиграла - 0:2.

Лига конференций. Квалификация

"Партизан" - "Александрия" - 4:0

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Голы: Й. Милошевич, 12, 20, 45, Вукотич, 63

Предупреждения: Стойкович, 45+3, Драгоевич, 53 - Безерра, 45+3, Скорко, 46

Удаления: Стойкович, 60 (второе предупреждение) - Беиратче, 10 (фол последней надежды), Ндика, 58 (второе предупреждение)

"Партизан": Милошевич - Роганович, Джурджевич, Симич, Стойкович - Драгоевич (Янкович, 79), Карабельев (Вукотич, 46) - Костич (Сек, 62), Угрешич, Й. Милошевич (А. Костич, 62) - Трифунович (Натхо, 84)

"Александрия": Шевченко - Скорко, Кампуш, Беиратче, Тео Ндика - Шостак (Ухань, 75), Мышнев (Смирный, 56) - Безерра, Казак (Боль, 20), Цара (Жота, 56) - Матеус (Кулаков, 46)

Игра прошла в Белграде на поле "Стадиона Партизана".

Выступления украинских клубов в еврокубках

Сегодня состоялся повторный поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между донецким "Шахтером" и турецким "Бешикташем". Украинский клуб победил со счетом 2:0. Предыдущая встреча закончилась победой "горняков" 4:2. В третьем раунде квалификации ЛЧ "Шахтер" сыграет против "Панатинаикоса".

Житомирское "Полесье" провело ответный матч в квалификации Лиги конференций против андорской команды "Санта-Колома". Поединок закончился со счетом 4:1 в пользу украинского клуба. В предыдущем матче украинская команда неожиданно уступила в домашнем матче со счетом 1:2, но по сумме двух матчей вышла в следующий раунд.

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