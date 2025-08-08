Беззера подписал контракт с египетским клубом.

Украинский футбольный клуб "Александрия" совершил самый дорогой трансфер в своей истории. Команда объявила о переходе полузащитника Хуана Альвины Безерры.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба. Отмечается, что Безерра переходит в египетский "Замалек".

"Достигнуто соглашение между ФК "Александрия" и ФК "Замалек" (Гиза, Египет) о полноценном трансфере полузащитника Хуана Альвины Безерры. Хуан Безерра дебютировал за цвета нашего клуба 22 сентября 2023 года в домашнем матче против одесского "Черноморца" (1:5). В общем, в чемпионате Украины провел 38 матчей, отметившись 9 забитыми голами и отдав 9 голевых передач! Еще по два матча провел в Кубке Украины и Лиге Конференций УЕФА", – говорится в заявлении.

Суспільне.Спорт информирует, что Беззера подписал контракт с египетским клубом, рассчитанный до лета 2029 года. Сумма сделки составила 1 миллион 800 тысяч евро и бонусы.

В то же время, по данным портала Transfermarkt, сумма компенсации составляет 1,7 млн евро. Рыночная стоимость 22-летнего полузащитника на момент перехода оценивалась в 1,5 млн евро.

Предыдущим рекордным трансфером для "Александрии" был переход Александра Мартынюка в "Металлист 1925". Сумма сделки составляла 1,5 млн евро.

