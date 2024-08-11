По словам Баха, новые времена требуют новых лидеров.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что уйдет в отставку после завершения своего второго срока в следующем году. Известно, что он занимает эту должность с 2013 года, пишет The Independent.

"После 12 лет на посту президента МОК нашей организации лучше всего послужит смена руководства. Я не лучший капитан. Новые времена требуют новых лидеров. Меняйтесь или будьте заменены", - подчеркнул Бах.

По его словам, новый президент МОК будет избран в марте 2025 года, когда члены комитета соберутся в Греции, а приступит новый глава к исполнению своих обязанностей уже в июне.

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"Для того, чтобы сохранить доверие к МОК, мы все, и в частности я как ваш президент, должны уважать высокие стандарты надлежащего управления, которые мы установили для себя. Я буду в вашем распоряжении для нашего любимого олимпийского движения", - заверил Бах.

Что известно о Томасе Бахе

Томас Бах стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 1976 году. Получил членство в МОК в 1991 году и сменил Жака Рогге на посту президента 11 лет назад. Пока никто не предлагал свою кандидатуру на его место.

Также Томас Бах известен тем, что призвал мировых лидеров на саммите G20 отказаться от отстранения российских спортсменов из-за агрессии РФ против Украины.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, украинская спортсменка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх по борьбе. На пути к финалу 25-летняя украинка победила трех чемпионок мира разных лет.

Также сообщалось, что Украина завоевала "серебро" на Олимпиаде-2024 в женской каноэ-двойке. Украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок опередили на последних метрах дистанции команду Канады.

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