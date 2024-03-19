По словам Томаса Баха, участие в церемониях открытия и закрытия российских спортсменов будет обсуждаться отдельно.

Российское правительство с приближением Олимпиады-2024 в Париже становится все более агрессивным в отношении международного олимпийского движения. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, информирует Reuters.

СМИ напоминает, что министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Россия не должна бойкотировать Игры с 26 июля по 11 августа, несмотря на ограничения в отношении своих спортсменов, наложенные МОК из-за вторжение Москвы в Украину.

"Что касается их участия, мы услышали достаточно вежливый сигнал. Но, с другой стороны, мы также видели очень агрессивные комментарии правительства", - прокомментировал заявление российского чиновника Бах.

Он добавил, что их участие в церемониях открытия и закрытия будет обсуждаться во вторник и среду на исполкоме МОК.

"МОК не комментирует, но мы видим, что агрессивность правительства растет с каждым днем против МОК, против Игр, против меня. Они варьируются от "фашиста" до "разрушителя Игр и олимпийского движения". И все это исходит от российских официальных лиц. Я не знаю, идет ли это от самого Владимира Путина, я не смотрю в Telegram каждый день, Я не такой мазохист, но нападения идут со всех уровней", - сказал глава МОК.

Он подчеркнул, что олимпийский комитет России "хочет осуществлять свою власть над аннексированными российским правительством регионами".

"Это является нарушением территориальной целостности и нападением на Национальный олимпийский комитет Украины", - подчеркнул Бах.

Участие российских спортсменов в ОИ-2024

Спортсменов из России и Беларуси допустили к участию в Олимпиаде, которая состоится в этом году в Париже. При этом спортсмены из этих стран смогут участвовать в Играх только в нейтральном статусе.

В то же время на соревнованиях ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация РФ или Беларуси. Также на соревнования не будут приглашены чиновники этих стран.

Также УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против участия россиян в Олимпиаде под белым флагом. Как отметил глава государства, "мы же все не идиоты, и все на трибунах и на всех площадках в мире будут понимать: тот, кто с белым флагом - кто он? Он росиянин".

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