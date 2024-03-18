Валуев крайне возмутился тем, что Макрон обратился с призывом к прекращению огня только к России, а не к Украине и не к Израилю.

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ, россиянин Николай Валуев высказался о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Как пишет Sport24, Валуев крайне возмутился тем, что Макрон обратился с призывом к прекращению огня только к России, а не к Украине и не к Израилю.

"Он призвал только Россию? А почему он этого не предложил Украине, Израилю? Что стоят слова лягушатника, грозящего отправить своих солдат, убивать россиян? Нелепое предложение!", — заявил Валуев.

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Ранее Макрон пообещал попросить Россию прекратить военные действия на Украине на время Олимпиады-2024 в Париже.

Заявления Макрона об Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон, поясняя отношение Парижа к будущему шествию российских спортсменов-олимпийцев под белым флагом на Олимпиаде-2024, заявил, что следует провести черту между Кремлем и обычными россиянами.

Он отметил, что Франция будет следовать решению Олимпийского комитета, но тщательно отслеживать выступления россиян, чтобы никто из спортсменов не воспользовался этой ситуацией.

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