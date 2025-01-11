Страна приостановила выплаты взносов во Всемирное антидопинговое агентство.

США приостановили выплату взносов на сумму $3,6 млн во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за прошлый год.

Как сообщают источники Reuters, знакомые с ситуацией, задолженность США WADA может привести к тому, что страну лишат права на проведение Чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр-2028, а американским спортсменам придется выступать на состязаниях без национального флага и гимна.

Отмечается, что позиция США о прекращении выплат WADA заключается в том, чтобы заставить спортивный надзорный орган вводить глобальные реформы.

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Вчера были объявлены все бои андеркарда перед поединком между чемпионом мира в легком весе по версии WBO Денисом Беринчиком и американцем Кейшоном Дэвисом. В частности, на ринг выйдет внук легендарного Мухаммеда Али - Нико Али Уолш. Пока имя его соперника не объявлено.

Нико Али Уолш начал карьеру в профессиональном боксе в 2021 году. В настоящее время он провел 10 поединков и одержал 8 побед. Боксер проиграл только один раз.

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