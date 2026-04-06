Украина одержала победу над Россией в главном спортивном суде мира, - Politico

Решение по шахматам в пользу Киева создает прецедент для других спортивных организаций.

Украина одержала важную победу в кампании по прекращению использования Москвой спортивных мероприятий для обеления своих военных преступлений – выиграв знаковое дело, запрещающее России проводить шахматные турниры на оккупированных территориях. Как пишет Politico, Спортивный арбитражный суд (САС) обязал Российскую шахматную федерацию прекратить всю деятельность, включая организацию соревнований в украинских регионах, находящихся под российской оккупацией: Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье.

"Решение, опубликованное в конце прошлого месяца, знаменует собой значительную победу для Украины и создает прецедент в отношении геополитических конфликтов и международного спорта – арены, которую Россия использовала для улучшения своей репутации после полномасштабного вторжения в Украину", - пишет издание.

Знаковое решение

Украинская шахматная федерация обжаловала решение комитета Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который согласился с тем, что РШФ нарушила территориальную целостность Украины, организуя шахматные соревнования в оккупированных регионах, – но наложил лишь скромный штраф в размере 45 000 евро. В свою очередь САС отменил эту санкцию, сославшись на ее "очевидно и грубо несоразмерный" характер, учитывая серьезность нарушений, и установил 90-дневный срок для прекращения деятельности РШФ.

Видео дня

Как отметил внештатный советник президента Украины, президент Украинской шахматной федерации Александр Камышин, международное спортивное право теперь четко признает территориальную целостность Украины.

Он подчеркнул, что это решение значительно ограничивает возможности России использовать спорт как инструмент для легитимизации своей оккупации. При этом оно устанавливает важный прецедент: теперь существует четкая правовая позиция, на которую другие федерации могут опираться в аналогичных случаях.

Министр спорта Украины Матвей Бидный отметил, что решение закладывает основу для дополнительных судебных исков против российских спортивных федераций, действующих на оккупированных территориях.

Последствия для России

При этом САС в своем решении постановил, что несоблюдение Российской Федерацией требований должно привести к немедленному приостановлению ее членства в ФИДЕ на три года. Решение вынуждает Москву выбирать между прекращением своей деятельности в оккупированных регионах для восстановления некоторой международной спортивной легитимности – или продолжением использования спорта в качестве политического инструмента и столкновением с последствиями.

В свою очередь российская сторона дала понять о своем намерении игнорировать решение. "Мы живем в соответствии с законами Российской Федерации. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем продолжать соблюдать", – заявил Александр Ткачев, исполнительный директор РКФ, отметив, что решение САС "противоречит российскому законодательству".

Россияне в спорте

Ранее во время награждения на Кубке мира по художественной гимнастике российская спортсменка София Ильтерякова намеренно отвернулась от флага Украины.

Также мы писали, что Европейская ассоциация водных видов спорта допустила российских и белорусских спортсменов к юношеским и юниорским соревнованиям под флагами своих стран. В то же время взрослые спортсмены из этих стран, как и раньше, могут соревноваться только под нейтральным флагом.

