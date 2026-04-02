Нарушение нейтралитета российскими скалолазами: Украина обратилась в МОК и IFSC

Украинская сторона представила доказательства прямой связи ряда российских спортсменов с военными структурами государства-агрессора.

Украина обратилась в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию спортивного скалолазания (IFSC) по поводу нарушения критериев нейтральности российскими скалолазами.

Как сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook, они совместно с Минмолодежи и спорта и Федерацией альпинизма подали запрос МОК и IFSC с требованием пересмотреть статус "нейтральных" спортсменов для ряда российских спортсменов.

Статус "нейтрального" спортсмена

В совместном обращении отмечается, что согласно рекомендациям МОК от 28 марта 2023 года статус "нейтрального" спортсмена не может быть предоставлен спортсменам, находящимся на службе в вооруженных силах, связанным с военными или государственными структурами, а также тем, кто поддерживает или способствует агрессии России против Украины.

Видео дня

"Однако анализ открытых источников подтверждает системные нарушения этих требований среди представителей российского скалолазания", – подчеркивается в сообщении.

Доказательства

Так, украинская сторона предоставила доказательства непосредственной связи ряда спортсменов с военными структурами государства-агрессора.

В документе также обращается внимание на то, что в конце ноября в Москве на базе центра ЦСКА были проведены международные соревнования, в частности под эгидой CISM.

"Это подтверждает вовлечение российских военных структур в международное спортивное движение с целью легитимизации агрессивной политики РФ", – говорится в сообщении.

Позиция Украины

Отмечается, что обращение подписали президент НОК Украины Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины Анна Ясинская.

"Украинская сторона призывает руководство МОК и IFSC провести всестороннюю проверку этих фактов и отстранить указанных лиц от международных соревнований", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, НОК еще раз подчеркивает неизменную позицию Украины:

"До тех пор, пока продолжается война против нашего государства, спортсмены, которые поддерживают агрессию действиями или словами либо являются частью военных структур, не могут принимать участия в международных соревнованиях в любом статусе".

"Нейтральные" российские спортсмены

Как сообщал УНИАН, ранее во время награждения на Кубке мира по художественной гимнастике российская спортсменка София Ильтерякова, которая на соревнованиях выступает под "нейтральным" статусом, намеренно отвернулась от флага Украины.

В ответ на это Украинская федерация гимнастики опубликовала заявление, в котором требует лишить россиянку ее статуса. В заявлении федерация указывает, что российская гимнастка проявила демонстративное неуважение к государственным символам Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: