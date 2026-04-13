С РФ и Беларуси сняли санкции в водных видах спорта: Минмолодежи и спорта выступило с заявлением

В понедельник, 13 апреля, с россиян и белорусов сняли санкции в водных видах спорта, сообщила Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).

Это решение позволяет спортсменам из России и Беларуси соревноваться под национальной символикой. Речь идет о соревнованиях по плаванию, прыжкам в воду, художественному плаванию, гайдайвингу, водному поло.

Суспільне Спорт отмечает, что на взрослом уровне с России и Беларуси полностью сняли санкции в дзюдо и самбо. Другие федерации (волейбол, фехтование, – прим. ред.) ослабили санкции только на юношеском уровне.

Примечательно, что согласно решению World Aquatics, спортсмены с белорусским или российским спортивным гражданством могут соревноваться под своим флагом только при определенных условиях.

Отмечается, что им необходимо пройти как минимум четыре последовательных антидопинговых проверки при участии Международного агентства по тестированию (ITA). Кроме того, их биографии должны быть проверены в Подразделении добросовестности водных видов спорта (AQIU).

"За последние три года World Aquatics и AQIU помогли понять, что конфликты могут оставаться за пределами спортивных соревнований. Мы решительно настроены обеспечить, чтобы бассейны и открытая вода оставались местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях", – заявил президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

Известно, что в организации провели более 700 проверок спортсменов с белорусской или российской спортивной гражданством. Стоит отметить, что с 2023 года они соревновались в "нейтральном" статусе в индивидуальных соревнованиях, а впоследствии и в командных.

В свою очередь, Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало на сайте заявление, в котором решительно осуждает решение Международной федерации плавания о возобновлении использования национальной символики спортсменами из РФ и Беларуси.

"Спорт должен объединять вокруг честных правил и уважения к жизни. Возвращение флага страны, которая эти правила презирает и систематически разрушает, – тревожный сигнал для всего спортивного сообщества. Сегодня наши спортсмены тренируются под обстрелами, и на этом фоне любые разговоры о "нейтральности" или возвращении атрибутики агрессора выглядят позорными и оторванными от реальности", – заявил глава министерства Матвей Бедный.

В Минмолодежи и спорта подчеркнули, что государственная символика России в настоящее время является маркером агрессии, террора и самых тяжких преступлений против человечества. Каждый поднятый флаг страны-агрессора – это игнорирование тысяч жертв, разрушенных и оккупированных украинских городов.

"Это решение обесценивает память о более чем 650 украинских спортсменах, которые уже никогда не выйдут на старт именно из-за вооруженной агрессии РФ. Мы призываем международное сообщество не становиться соучастниками легитимизации агрессии через спортивные успехи атлетов, которые фактически являются частью российской пропагандистской машины", – добавил министр молодежи и спорта Украины.

РФ и Беларусь на Паралимпийских играх-2026

Ранее УНИАН сообщал, что по решению Международного паралимпийского комитета (МПК) шестерым спортсменам из России и четверым из Беларуси разрешили выступать под национальными флагами на Паралимпийских играх 2026 года. Представитель комитета Крейг Спенс отметил, что этих спортсменов будут рассматривать так же, как и представителей "любой другой страны".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в Паралимпийских играх-2026 под национальной символикой. Зеленский заявил, что "это грязное решение", которое нельзя уважать. По его мнению, оно не европейское с точки зрения ценностей.

Вас также могут заинтересовать новости: