Усик - Верховен: дата и время начала боя, где смотреть трансляцию в Украине

После годовой паузы в карьере непобежденный украинский чемпион Александр Усик официально возвращается на ринг.

Украинский боксер Александр Усик возвращается на ринг после годовой паузы. Его новый поединок называют одним из самых необычных событий в мире единоборств, ведь соперником нашего чемпиона станет настоящий "Король кикбоксинга" – Рико Верховен, который провел в боксе всего один поединок, победив Яноша Финфера в далеком 2014 году.

Наш спортсмен проведет добровольную защиту титулов WBC (Всемирного боксерского совета). До этого он уже дважды становился абсолютным чемпионом мира после побед над двумя британскими боксерами - Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа.

Усик - Верховен - когда бой

Он состоится в Египте, в субботу, 23 мая 2026 года, в довольно удивительном месте - прямо у пирамид Гизы. Точное время поединка, как обычно, неизвестно заранее, так как перед этим на ринг выйдут участники андеркарта.

Всего организаторы запланировали восемь предварительных поединков, среди которых будут как чемпионские противостояния, так и дебюты местных египетских бойцов.

Можно предположить, что Усик и Верховен выйдут на ринг ближе к полуночи, не ранее 23:45 по киевскому времени.

Бой Усик - Верховен - трансляция и где смотреть

Официальные права на трансляцию этого грандиозного вечера бокса на территории Украины получила платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ".

Болельщики смогут увидеть не только сам поединок из Египта, но и все главные предматчевые события: прямую трансляцию пресс-конференции 21 мая и официальную процедуру взвешивания боксеров 22 мая.

Показ всего бойцовского вечера у пирамид Гизы будет доступен пользователям, у которых подключен пакет "Премиум HD" (стоимостью 200 гривен в месяц), а также владельцам аналогичных тарифов с расширенным доступом к спортивным телеканалам.

Международным транслятором мегафайта стала стриминговая платформа DAZN. В Украине доступ к этой прямой трансляции можно приобрести отдельно – за немалые 913 гривен.

Также хотим напомнить: на сайте УНИАН будет доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик-Верховен.

Андеркарт боя Усик-Верховен - список всех поединков

В частности, зрители увидят бои непобежденных Хамзы Шираза против Алема Бегича и Джека Кеттеролла против Шахрама Гиясова, а на разогреве у главного боя вечера выступит украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (13-0, 5 КО).

Предварительные поединки:

Бассем Мамдху (Египет, 10-2, 4 КО) – Джамар Телли (США,6-0, 5 КО)

Махмуд Мобарк (Єгипет, 0-0, 0 КО) – Майкл Калялья (Танзанія, 3-4-2, 1 KO)

Омар Хикаль (Египет, 0-0, 0 КО) – Али Ссурункума (Уганда, 2-3-1, 0 КО)

Основной андеркарт:

Фрэнк Санчес (Куба, 25-1, 18 KO) – Ричард Торрез (США, 14-0, 12 KO)

Мизуки Хирута (Япония, 10-0, 2 КО) – Май Солиман (Австралия, 10-1, 6 КО)

Даниэль Лапин (Украина, 13-0, 5 КО) – Бенджамин Мендес Тани (Франция, 9-1, 2 КО)

Соглавные поединки вечера:

Хамза Шираз (Великобритания, 22-0-1, 18 KO) – Алем Бегич (Германия, 29-0-1, 23 KO)

Джек Кеттеролл (Великобритания, 32‑2, 14 КО) – Шахрам Гиясов (Узбекистан, 18‑0, 11 КО)

Что нужно знать перед боем Усика - кто такой Верховен

Александр Усик впервые согласился выйти на ринг не с классическим профессиональным боксером, а с представителем другой спортивной дисциплины.

На сегодня 39-летний украинский чемпион удерживает идеальный рекорд из 24 побед (15 из них – КО) в 24 поединках и не знает поражений.

Свой предыдущий бой Усик провел в июле 2025 года. Он досрочно победил британца Даниеля Дюбуа, нокаутировав его в повторной встрече, и в третий раз в своей карьере примерил статус абсолютного чемпиона мира.

Что касается Верховена, то для многих фанатов классического бокса имя Рико Верховена кажется новым, ведь в его боксерском послужном списке значится всего один официальный поединок, завершившийся победой нокаутом. Однако в мире единоборств этот 37-летний нидерландский гигант является живой легендой.

Он более десяти лет удерживает титул чемпиона мира в самом престижном тяжелом дивизионе промоушена Glory. Голландец имеет прозвище "Король кикбоксинга" (ранее "Принц"), хотя по комплекции он настоящий великан.

Его рост составляет 196 см, а боевой вес держится в районе 115–120 кг. Александр Усик (рост 191 см, вес около 100–105 кг) на его фоне будет выглядеть немного меньше.

Ранее УНИАН сообщал, что IBF выдвинула Усику ультиматум перед боем с Верховеном.

