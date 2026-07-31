Ушел из жизни легендарный капитан 'Милана' Франко Барези

По данным прессы, у футболиста в последнее время были проблемы со здоровьем.

На 66-м году жизни скончался Франко Барези – капитан "Милана" и один из самых титулованных защитников в истории мирового футбола. Об этом сообщает официальныйсайт клуба.

По информации СМИ, в последнее время бывший капитан миланцев боролся с серьезным заболеванием.

"Милан в скорби из-за смерти Франко Барези. Его пример и глубина духа навсегда, как и его легендарная футболка с номером 6, останутся неотъемлемой и фундаментальной частью ДНК и пути всего клуба. Соболезнования, которые "Милан" выражает семье Франко Барези в это тяжелое время, разделяет каждый болельщик "россонери", для которого эта утрата стала личной", – написали в заявлении клуба.

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Как сообщается в открытых источниках, Франко Барези родился 8 мая 1960 года в итальянском городе Травальято. Он ни разу не менял команду – все 719 официальных матчей он провёл в форме "Милана", и этот показатель до сих пор остаётся непревзойдённым клубным рекордом.

За национальную сборную защитник провел 81 матч – и именно с ней завоевал золото чемпионата мира 1982 года, а впоследствии добавил в коллекцию бронзу мундиаля-1990 и серебро турнира 1994 года. Последние шесть лет, с 2020 года, Барези занимал пост почетного вице-президента "Милана".

На его счету – шесть чемпионских титулов Италии, три победы в Кубке европейских чемпионов (ныне – Лига чемпионов), четыре Суперкубка Италии, а также победы в Межконтинентальном кубке и Суперкубке УЕФА.

Ранее УНИАН сообщал о смерти другой легенды английского футбола – Кевина Кигана. Двукратный обладатель "Золотого мяча", бывший капитан сборной Англии и звезда "Ливерпуля" скончался в возрасте 75 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Киган – единственный англичанин, дважды завоевавший "Золотой мяч" (1978, 1979), а за клубную карьеру он провел 592 матча и забил 204 гола. Впоследствии он также работал тренером "Ньюкасла", "Фулхэма", "Манчестер Сити" и сборной Англии.

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