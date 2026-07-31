За громкой олимпийской 'победой' России скрылась неудобная уступка Украине, - Politico

Эта уступка обернулась внутренним скандалом и обвинениями в "предательстве".

Почти на пятом году полномасштабного вторжения России в Украину правительство кремлевского диктатора Владимира Путина признало, что Донбасс принадлежит Украине, по крайней мере, когда речь идёт об Олимпийских играх.

Недавно Международный олимпийский комитет предварительно проложил путь к возвращению страны на игры, восстановив ранее отстранённый Олимпийский комитет России. Вскоре Национальный олимпийский комитет Украины подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, надеясь отменить это решение на том основании, что оно "противоречит положениям Олимпийской хартии", пишет Politico.

Но пока Россия трубила о своей крупной дипломатической победе, а МОК навлек на себя международное негодование за свое решение, то, на что Москва тихо согласилась ради достижения этой победы, привлекло куда меньше внимания, – тихий отказ от того, что Москва называет "суверенной территорией", говорится в материале.

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За разворотом МОК стояло подтверждение того, что Олимпийский комитет России "более не включает в число своих членов какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию Национального олимпийского комитета Украины", – то есть Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

Эти четыре территории, имеющие огромное экономическое, промышленное и историческое значение для Путина, были одним из главных камней преткновения в завершении войны с тех пор, как Россия аннексировала их в 2022 году в нарушение международного права. И эта уступка, сделанная на мировой арене, теперь оборачивается внутриполитическим скандалом, вызывая критику со стороны влиятельных провоенных комментаторов страны, которые видят в ней предательство территориальных претензий Кремля.

"Олимпийский комитет России отказался от части территории страны – лишь бы шикарно погулять на Олимпиаде", – написал известный провоенный журналист Дмитрий Стешин, всего лишь один из множества недовольных голосов.

"Саботаж на государственном уровне"

СМИ пишет, что это не первое столкновение между международными спортивными амбициями Кремля и его влиятельными военными блогерами.

Попытки России отправить своих спортсменов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе – ограничение, введенное МОК после 2023 года – точно так же вызвали широкую негативную реакцию: провоенные комментаторы страны обвиняли власти в "предательстве национальных интересов".

Но Москва десятилетиями рассматривала спорт как важнейший инструмент государственного престижа и "мягкой силы", сделав полное возвращение России в международные соревнования крупным политическим приоритетом, заявил бывший украинский чемпион по греко-римской борьбе Февзи Мамутов, покинувший Крым после его аннексии в 2014 году.

"Со времен спортивных успехов СССР, – заявил он, – медали, флаги и гимны прочно интегрированы в российскую государственную пропаганду".

Однако участие в Олимпийских играх требует от России идти на компромиссы с международными организациями, тогда как государственная пропаганда взрастила растущее число ультрапатриотичных инфлюенсеров, которые стали "частью патриотической инфраструктуры режима" и не потерпят подобных уступок.

"Вот как может выглядеть саботаж и подрывная деятельность на государственном уровне – особенно с учётом нынешних обстоятельств: заявление нашего президента и его пресс-секретаря, Киев горит два дня подряд, вражеские дроны летают над Омском. Это акт коллаборационизма с врагом и антигосударственной подрывной деятельности. Это не Олимпийский комитет России, а Комитет предателей", – написал популярный провоенный Telegram-канал InfoWar.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв, возглавлявший переговоры с МОК, особенно стал мишенью – многие обвиняют его в "дипломатическом провале".

"Так что, Олимпийский комитет России письменно подтвердил свой отказ поддерживать спорт в Донецке, Луганске и Крыму? Тогда в чем же смысл разрекламированной "победы" товарища Дегтярева?" – задался вопросом военный блогер Дмитрий Конаныхин в своём Telegram-канале. Вскоре у него поинтересовались, "чей Крым?".

Дегтярев, в свою очередь, обратился к волне недовольства на прошлой неделе, заявив, что ОКР ещё в 2024 году распустил все региональные олимпийские советы – что на самом деле ничего не изменилось. Но негативная реакция говорит об обратном и отражает символическую важность оккупированных территорий для российского военного нарратива, пишут журналисты.

"Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда. И Россия их не предаст", – заявлял Путин на пресс-конференции по случаю аннексии этих территорий в 2022 году.

Для некоторых именно это олимпийская сделка Путина и сделала.

Ранее УНИАН сообщал, что с России и Беларуси полностью сняты все санкции в тяжелой атлетике.

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