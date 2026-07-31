Россиян и беларусов не допустили к чемпионатам мира по хоккею в следующем сезоне

Совет IIHF принял это решение после повторного рассмотрения запроса Федерации хоккея России о допуске российских команд к международным соревнованиям.

Россия и Беларусь не смогут выступить на мужском чемпионате мира, который состоится в 2027 году. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF), сообщает "Суспильне спорт".

Совет IIHF принял это решение после повторного рассмотрения запроса Федерации хоккея России о допуске российских команд к международным соревнованиям.

В ходе заседания Совет IIHF отдельно рассмотрел возможность участия России в каждом из турниров. И, учитывая "постоянные проблемы с безопасностью и спортивной честностью", отказал россиянам в участии в четырёх мировых первенствах.

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России не разрешили принять участие в следующих чемпионатах мира в сезоне 2026/27:

чемпионате мира-2027 среди мужчин;

юношеском чемпионате мира 2027 года;

чемпионате мира 2027 года среди мужчин до 18 лет;

чемпионате мира 2027 года среди женщин до 18 лет.

В IIHF подчеркнули, что решение связано с актуальными опасениями относительно безопасности, защищенности и спортивной честности.

Важно, что Беларусь также не допущена к соревнованиям IIHF - мужскому, а также юниорскому чемпионатам мира.

Отмечается, что при этом окончательное решение об участии России в женском чемпионате мира-2027 будет принято отдельно. Совет IIHF планирует пересмотреть этот вопрос в ноябре 2026 года с учетом обстоятельств и оценки рисков, которые будут актуальны на тот момент.

Что в боксе

Между тем исполнительный комитет World Boxing допустил российских спортсменов к соревнованиям с флагами и гимном.

"Российские спортсмены отныне будут участвовать в соревнованиях World Boxing наравне с боксерами из любой другой страны. Однако World Boxing будет строго контролировать поведение российских делегаций во время соревнований, а также соблюдение антидопинговых протоколов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что World Boxing – Международная федерация олимпийского бокса. Она была создана в 2023 году на фоне обострения конфликта между Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв, и Международным олимпийским комитетом (МОК).

Снятие санкций с россиян и белорусов

Недавно Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отменила санкции против России и Беларуси, введенные после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Решение распространяется на все возрастные категории. Ранее, в начале 2026 года, федерация уже частично смягчила ограничения – допустила российских и белорусских спортсменов к юношеским и юниорским соревнованиям. Теперь барьер снят полностью.

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