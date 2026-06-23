Герой чемпионата мира по хоккею оказался в шаге от вылета из сборной: что произошло

Сам Хаукеланд в своих комментариях подтвердил, что его выступления завершились, однако отказался раскрыть журналистам подробности о своём будущем трудоустройстве в российскую команду.

Звездный норвежский хоккейный вратарь Хенрик Хаукеланд, признанный лучшим вратарем Чемпионата мира 2026 года, находится в шаге от исключения из национальной сборной своей страны. Причиной возможных санкций стал его вероятный переход в челябинский "Трактор", выступающий в российской Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Как сообщает издание NRK.no, немецкий клуб "Штраубинг Тайгерс" уже официально объявил о расторжении контракта с 31-летним игроком. Сам Хаукеланд в своих комментариях подтвердил факт завершения выступлений в Германии, объяснив это стремлением принять новый спортивный вызов, однако отказался раскрывать журналистам подробности о своем будущем трудоустройстве в РФ.

Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) оперативно отреагировала на слухи вокруг трансфера своего ведущего игрока. Генеральный секретарь организации Петтер Салстен официально подтвердил, что решение совета директоров от октября 2022 года остается в силе без каких-либо изменений. Согласно этому регламенту, любые хоккеисты, принимающие решение выступать за клубы из России или Беларуси, автоматически теряют право представлять национальную сборную Норвегии на международной арене.

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Салстен отметил, что ассоциации давно известно о длительном финансовом интересе к опытному вратарю со стороны КХЛ, однако правила едины для всех. За свою долгую карьеру 31-летний Хенрик Хаукеланд успел поиграть в чемпионатах Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии, но переезд в Россию положит конец его международным выступлениям.

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