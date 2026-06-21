Математик, предсказавший трех последних чемпионов мира, назвал победителя ЧМ-2026

Ранее немецкий математик верно предсказал чемпионов мира по футболу в 2014, 2018 и 2022 годах.

Немецкий математик Йоахим Клемент предсказал победу Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2026 года – однако сам настаивает на том, что к его прогнозу не стоит относиться слишком серьёзно.

Клемент заработал репутацию благодаря точным предсказаниям трёх последних победителей чемпионата мира. Его модель верно определила чемпиона в 2014 году – Германию, в 2018-м – Францию и в 2022-м – Аргентину, пишет Wion.

В одном из интервью Клемент рассказал, что изначально создал модель, чтобы доказать: предсказать победителя чемпионата мира практически невозможно. Однако когда первый прогноз оправдался, он сам был удивлён.

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"В первый раз я был потрясён, когда Германия стала чемпионом мира в Бразилии – тем более что все эксперты указывали: ни одна европейская команда никогда не выигрывала чемпионат мира в Южной Америке", – признался он.

Модель Клемента учитывает несколько факторов: ВВП на душу населения, численность населения, культурную значимость футбола в стране, рейтинги ФИФА и существенную долю удачи. Согласно его расчетам, Нидерланды в полуфинале победят Испанию, а в финале одолеют Португалию и завоюют свой первый в истории титул чемпиона мира. Португалия, по модели, выйдет в финал, обыграв Англию в другом полуфинале.

Несмотря на впечатляющий послужной список, Клемент предостерегает от использования его прогнозов для ставок. "Это совершенно иррационально", – заявил он. И добавил, что это всё равно что играть в лотерею. "Я всегда говорю: если кто-то ставит деньги, опираясь на мой прогноз о следующем чемпионе мира, этому человеку уже не помочь. Это как подбрасывать монету. Можно предсказать, что она четыре раза подряд выпадет орлом, а не решкой – и вполне возможно, так и случится. Но это не гарантирует, что так будет и в следующий раз", - подчеркнул математик.

Нидерланды трижды выходили в финал чемпионата мира, но так и не выиграли турнир.

Под руководством Рональда Кумана нидерландская сборная начала кампанию на ЧМ-2026 матчем против Японии 14 июня, после чего сыграет со Швецией и Тунисом в группе F.

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