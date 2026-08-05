Попугай напал на футболистов и остановил матч в Бразилии – а потом вернулся снова (видео)

Несмотря на препятствия, команда всё же завершила матч со счётом 2:1 в пользу "Сеара".

Во время матча юношеского чемпионата Бразилии U-15 между командами "Фламенго" и "Сеара" в Рио-де-Жанейро неожиданно вмешался... попугай. Об этом сообщает издание The Sun.

Большой синий попугай – как выяснилось, сине-желтый ара, вид, распространённый в Южной Америке – появился на поле на 17-й минуте встречи.

Птица налетела на защитника "Фламенго", и тот от неожиданности упал на газон. Не удовлетворившись одной атакой, попугай принялся гонять и других подростков на поле, поэтому судьям пришлось остановить игру, пока птица не улетела.

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Однако через четверть часа крылатый "нарушитель" вернулся и снова приземлился на поле, что вызвало ещё одну паузу в матче.

🇧🇷🦜 Разъяренный ара НАПАДАЕТ на футболиста во время матча юношеской команды в Бразилии



Похоже, этот попугай явно не фанат "Фламенго", это точно pic.twitter.com/hHYQjUCDQo – Lord Bebo (@MyLordBebo) 3 августа 2026

Несмотря на препятствия, команда завершила игру со счётом 2:1 в пользу "Сеара".

Конфузы на соревнованиях

Напомним, на женском "Тур де Франс" разразился скандал из-за подозрений в махинациях с бюстгальтерами. Несколько команд пожаловались организаторам на участниц, которые, вероятно, использовали специальные вкладыши для улучшения аэродинамики. Хотя правила Международного союза велосипедистов запрещают искусственное изменение экипировки, на практике это практически не контролируется. Реагируя на скандал, организаторы гонки объявили, что будут проверять спортсменок за 10 минут до старта этапа.

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