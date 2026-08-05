Легенда 'Динамо' раскрыл, почему навсегда отказался от алкоголя

Бывший футболист киевского "Динамо" Владимир Безсонов признался, что перестал употреблять алкоголь после строгого предупреждения врача из-за проблем с коленями.

Легендарный футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Безсонов рассказал, что полностью отказался от алкоголя из-за проблем со здоровьем.

По словам экс-защитника, решающим стал откровенный разговор с врачом, который предупредил его о возможных последствиях, пишет Sport.ua.

"Сейчас я вообще не пью. Из-за проблем с коленями врач сказал мне: "Хочешь ходить на своих ногах – бросай пить". А потом добавил: "Не бросишь – будешь ездить на инвалидной коляске". После таких слов выбора уже не было", – рассказал Безсонов.

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Бывший футболист также вспомнил, что во время профессиональной карьеры мог позволить себе алкоголь, однако это никогда не влияло на его отношение к работе.

"Да, я мог выпить, но пьяным на тренировку никогда не приходил. Если позволяешь себе что-то, то должен отвечать за это своей работой", – отметил он.

Безсонов – один из самых известных футболистов в истории киевского "Динамо". В составе столичного клуба он неоднократно становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА, а также выступал за сборную СССР.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что донецкий "Шахтер" будет проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов в Лондоне. Стадион, на котором донецкие футболисты будут играть домашние матчи, не назван. Впрочем, по данным журналистов, "Шахтер" вел переговоры с "Челси", "Фулхэмом" и "Брентфордом".

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