'Шахтер' сменит прописку для домашних матчей Лиги Чемпионов: где будут играть 'горняки'

В частности, обсуждался вопрос о проведении матчей в Турции, отметил Туран.

Донецкий "Шахтер" будет проводить номинально домашние матчи Лиги чемпионов в Лондоне. Об этом заявил главный тренер "горняков" Арда Туран, передает "Суспильне".

"Похоже, что мы будем проводить свои европейские матчи в Лондоне. Мы очень хотели приехать в Турцию, но условия УЕФА оказывают на нас значительное давление. В противном случае играть перед болельщиками в Бурсе, Гёзтепе и Эскишехире всегда было замечательно. Мы ждем всех и в Лондоне", – сказал Туран.

Он не назвал стадион, на котором дончане будут проводить домашние матчи. Впрочем, по данным журналистов, "Шахтер" вел переговоры с "Челси", "Фулхэмом" и "Брентфордом".

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Отметим, что благодаря золотым медалям в УПЛ донецкий "Шахтер" гарантировал себе прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Горняки" узнают своих соперников во время жеребьёвки, которая состоится 27 августа. А первые матчи нынешнего розыгрыша ЛЧ пройдут 8 сентября.

В то же время три украинских клуба уже начали свой путь в "еврокубках". В частности, киевское "Динамо" в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы уступило греческому "ПАОКу" со счётом 2:3. Ответный матч состоится уже 20 июля.

"Полесье" же сыграло вничью со счётом 3:3 с "Копенгагеном" в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций. А "ЛНЗ" на этом же этапе сыграло в нулевую ничью с бельгийским "Гентом".

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