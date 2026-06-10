Защитник 'Динамо' Александр Караваев официально перешел в 'Шахтер'

Футболист является воспитанником донецкого клуба.

34-летний защитник Александр Караваев перешел в "Шахтер" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с игроком был заключен на два года - до 30 июня 2028 года. В пресс-службе "горняков" напомнили, что Караваев начинал свою футбольную карьеру в академии "Шахтера", выступая за юношеские и молодежные команды в период с 2005 по 2011 год.

Позже футболист также играл за "Севастополь", луганскую "Зорю" и турецкий "Фенербахче". Уже в 2019 году Караваев подписал контракт с киевским "Динамо", где играл до конца прошлого сезона. Также в 2015 году Караваев дебютировал в составе сборной Украины, в которой провел 50 матчей и отличился тремя голами и 13 голевыми передачами.

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Отметим, что ранее еще один игрок сборной, Руслан Малиновский, официально перешел в новый клуб. По истечении контракта с итальянской "Дженоа" полузащитник на правах свободного агента перешел в турецкий "Трабзонспор".

Также свой клуб покинул экс-динамовец Артем Беседин. В официальном анонсе этого ухода клуб сообщил, что нападающий не оправдал ожиданий в качестве бомбардира.

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