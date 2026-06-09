Экс-форвард 'Динамо' покинул европейский клуб: 'не оправдал ожиданий как бомбардир'

Беседин присоединился к "Брно" зимой 2025 года.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин не продлил свой контракт с чешским "Брно", который истекает 30 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

"Опытный форвард "Динамо" (Киев), который выступал даже в Лиге чемпионов, в "Брно" не оправдал ожиданий настоящего бомбардира. Всего он сыграл в двадцати четырех матчах, в обоих сезонах забив лишь один гол", – отмечается в пресс-службе.

Там напомнили, что Беседин присоединился к чешскому коллективу во время зимнего перерыва сезона 2024/2025. В прошлом сезоне нападающий выполнял роль запасного игрока. Он успел сыграть в шестнадцати матчах и отличился лишь одним голом против Опавы осенью.

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"После отпуска бывший высокий игрок сборной Украины уже не вернется в Брно", – добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что другой украинец Руслан Малиновский сменил клуб. Полузащитник покинул итальянский футбольный клуб "Дженоа", в котором провел последние три сезона. В этом летнем трансферном окне полузащитник присоединился к турецкому клубу "Трабзонспор" на правах свободного агента, подписав контракт на три года.

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