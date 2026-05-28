Самая низкая после 'Динамо': Шевченко признался, какая у него зарплата в УАФ

Глава УАФ платит налоги как в Украине, так и в Великобритании.

Зарплата главы "Украинской ассоциации футбола" (УАФ) Андрея Шевченко составляет 25 тысяч долларов в месяц. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

"Расходная часть бюджета УАФ, которая идет на зарплаты, составляет 15–16% бюджета организации. Это ниже, чем было у предшественников. Я зарабатываю 25 тысяч долларов, из них я плачу налоги здесь, в Украине. Также я резидент Великобритании, поэтому я плачу их и там. После "Динамо" – это самая низкая зарплата, которую я зарабатывал", – сказал Шевченко.

Он также добавил, что по сравнению с топ-менеджментом футбольных клубов, он не считает, что его зарплата высокая.

"Когда мы пришли в УАФ, ситуация была очень сложной. У нас был дефицит бюджета в 2,5-3 млн евро, ситуация была катастрофической. Я привел туда менеджмент, который полностью изменил работу УАФ. Люди взяли на себя ответственность. И одним из главных моих месседжей стало то, что ассоциация должна стать открытой", – добавил Шевченко.

Напомним, ранее сборную Украины по футболу возглавил новый главный тренер – Андреа Мальдера. Он поведет национальную команду на товарищеские матчи против сборных Польши и Дании, которые состоятся 31 мая и 7 июня соответственно.

На фоне этих матчей новый тренер уже озвучил список футболистов, которые войдут в расширенный состав сборной. В команду, в частности, возвращается одна из легенд – Андрей Ярмоленко.

