В FIFA раскрыли суммы призовых сборных-участниц ЧМ-2026

На чемпионате мира этого года было установлено ограничение в 48 участников, и в связи с этим в плей-офф турнира был добавлен дополнительный раунд.

Сборная Испании получила рекордную сумму призовых по итогам чемпионата мира-2026, победителем которого она стала. Об этом сообщает Международная федерация футбола (FIFA).

Там отметили, что общий призовой фонд чемпионата мира составил 727 миллионов долларов, что пока остается самой большой суммой, которую в целом получали команды на мировом первенстве.

Сборная Испании как победитель турнира получила 50 млн долларов, плюс ещё 1,5 млн долларов, которые предусмотрены для каждой команды в качестве компенсации за подготовку к чемпионату мира.

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Интересно, что ни одна из сборных в истории чемпионатов мира не получала больше денег по итогам соревнований. Это связано с тем, что на чемпионате мира этого года было разрешено участие 48 команд, и в соответствии с этим в плей-офф турнира был добавлен дополнительный раунд (1/16 финала).

Суммы заработка сборных на ЧМ-2026

51,5 млн долларов: Испания

34,5 млн долларов: Аргентина

30,5 млн долларов: Англия

28,5 млн долларов: Франция

20,5 млн долларов: Бельгия, Марокко, Норвегия, Швейцария

16,5 млн долларов: Бразилия, Египет, Канада, Колумбия, Мексика, Парагвай, Португалия, США

12,5 млн долларов: Австралия, Австрия, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, ДР Конго, Эквадор, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Германия, ЮАР, Сенегал, Хорватия, Швеция, Япония

10,5 млн долларов: Гаити, Иран, Ирак, Иордания, Катар, Кюрасао, Новая Зеландия, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Тунис, Турция, Уругвай, Узбекистан, Чехия, Шотландия

Новости футбола

Недавно Юрген Клопп официально стал новым главным тренером сборной Германии. Детали соглашения, в частности срок действия контракта, официально не сообщаются. В то же время известно, что в тренерский штаб Юргена Клоппа войдут Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер.

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